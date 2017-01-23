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Азербайджанские ВС стреляли по армянским позициям в Карабахе из миномета - Минобороны НКР В ночь на 1 февраля Азербайджан нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил более 15-ти раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР. Противник произвел в сторону армянских позиций около 165-ти выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. В восточном направлении азербайджанские ВС применили также 82-мм миномет (1 снаряд) "Передовые подразделения Армии обороны контролируют ... >>>

В скором времени, возможно, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана «Встреча состоится, если, конечно, Азербайджан не откажется в последний момент. Посредники предложили встречу с ними до Мюнхенской конференции по безопасности, а также предложили организовать встречу с главой МИД Азербайджана», - сказал Э.Налбандян на сегодняшней пресс-конференции. «Мы никогда не отказываемся от встреч. На данный момент не могу подтвердить, поскольку не знаем, как ... >>>

Парламентскую делегацию Армении принял премьер-министр Японии Официальную парламентскую делегацию во главе с председателем НС Г.Саакяном принял премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В ходе встречи премьер с удовлетворением констатировал, что армяно-японское парламентское взаимодействие в последние годы вступило в важный этап развития, оказывая позитивное влияние на сотрудничество двух стран, сообщает пресс-служба НС Армении. Председатель НС поблагодарил за теплый прием и ... >>>

Притивник нарушил режим прекращения огня порядка 25 раз Азербайджанские военнослужащие в ночь на 31 января нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил порядка 25 раз, сообщает пресс-служба Минобороны НКР. Согласно сообщению, противник использовал стрелковое оружие различного калибра, в том числе снайперские винтовки, произведя порядка 290 выстрелов. Наиболее интенсивный снайперский огонь – 56 выстрелов, азербайджанские ВС вели на южном ... >>>