Армянская сторона готова к любой авантюре противника - Аркадий Тер-ТадевосянАрмянская сторона готова к любой авантюре противника. Об этом заявил в интервью с Tert.am герой Арцахской войны, генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Командос). Как отметил Тер-Тадевосян, последним испытанием для армянской армии стала апрельская война, в ходе которой армянские офицеры и рядовые военнослужащие смогли противостоять прошедшим специальную подготовку вражеским солдатам. Говоря о вооружении ВС ...
Противник произвел в направлении армянских позиций около 220 выстрелов.По оперативным данным, в ночь с 28 на 29 января на карабахско-азербайджанской границе ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня около 25 раз, сообщает пресс-служба минобороны НКР. Противник произвел в направлении армянских позиций около 220 выстрелов. Передовые подразделения Армии обороны не прибегая к ответным мерам, продолжают уверенно нести боевое дежурство.
Около 200 военнослужащих армянской армии награждены за проявленное мужество и храбростьВ связи с 25-летием создания армянской армии президент Армении Серж Саргсян за проявленные при защите границ Родины мужество, самоотверженную храбрость, преданность, а также за вклад в дело армейского строительства и боевой подготовки войск наградил почти две сотни военнослужащих и ополченцев высшими наградами, орденами и медалями РА, присвоил высокие воинские звания. Глава ...
Торжественные мероприятия в пантеоне Ераблур28 января в рамках организованных в Ереване мероприятий, посвященных 25-летию формирования Армянской армии, Президент Республики Арцах Бако Саакян вместе с Президентом Республики Армения Сержем Саргсяном посетил пантеон “Ераблур” и возложил цветы и венки к могилам спарапета Вазгена Саркисяна, полководца Андраника и воинов, погибших в Арцахской войне.
Армения отмечает 25-летие создания Вооруженных силСегодня, 28 января, Армения отмечает 25-ю годовщину формирования Вооруженных сил республики. Мероприятия, приуроченные ко Дню Армии, традиционно начинаются утром с посещения военно-политическим руководством страны военного пантеона «Ераблур», где похоронены погибшие герои карабахской войны. Днем в администрации президента Армении состоится церемония вручения государственных наград, а вечером - праздничный концерт "Нация-Армия". Днем создания ВС Армении ...
8 января 2017 года был опубликован материал «Забытое место Азербайджана в истории человечества», где представлен ряд аспектов, касающихся места Азербайджана в истории человечества. Отметим, что ввиду целенаправленной деятельности антиазербайджанских... >>>
Мы уже писали о том, что 17 января министр иностранных дел России Сергей Лавров на своей пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста относительно позиции Кремля в случае военных... >>>
23/01/2017 Почему Трамп должен признать Геноцид армян
Популярное издание American Thinker опубликовало статью американиста, колумниста журналов «Forbes», «The National Interest» и «Россия в глобальной политике» Арега Галстяна, в которой он указывает причины, почему президент США Дональд Трамп... >>>
Известный исследователь геноцидов Яир Орон выступит в Милане с лекцией, посвященной теме предупреждения геноцидов. Итальянский писатель армянского происхождения Пьетро Кучукян рассказывает о деятельности Орона и о его книге «Спасители и... >>>
Будущий президент США Дональд Трамп и его команда получили от России приглашение принять участие в организованной ею встрече по Сирии, которая должна пройти в Астане. При этом, как отмечает The... >>>
08/01/2017 Похвала глупости. Забытое место Азербайджана в истории человечества: Попытки сделать виртуальность реальностью
Власти Азербайджана постоянно предъявляют претензии политического, исторического, территориального и культурного характера своим соседям. Соседям это, конечно, не нравится, и они болезненно реагируют на такие шаги. Однако, если набраться мужества и... >>>
Не знаю, идет ли в мире третья мировая война или нет. Судя по событиям в Сирии, а раньше – на Украине, еще раньше – на Ближнем Востоке, то можно... >>>
Когда я служил в Советской армии, а это было, в общем-то, давно, то хлеборезами и поварами в части у нас были выходцы из Средней Азии. Однажды там, в хлеборезке,... >>>
Похвала глупости. Забытое место Азербайджана в истории человечества: Попытки сделать виртуальность реальностью
Власти Азербайджана постоянно предъявляют претензии политического, исторического, территориального и культурного характера своим соседям. Соседям это, конечно, не нравится, и они болезненно реагируют на такие шаги. Однако, если набраться мужества и... >>>
Говорят, что на глупость каждый имеет право. На то она и глупость, чтобы хоть раз в год доставлять удовольствие окружающим. Хорошо, когда ты сам смеешься над собственной глупостью — мол,... >>>