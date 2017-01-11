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На линии соприкосновения ночью было сравнительно спокойно - Минобороны НКР Ситуация в ночь на 26-е января на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск была спокойной, сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР. Противник нарушил режим прекращения огня в целом 8 раз, произведя по армянским позициям около 60 выстрелов из стрелкового оружия различных калибров. “Передовые подразделения Армии обороны НКР, не прибегая к ответным действиям, уверенно выполняли ... >>>

Президент РА присутствовал на Инвестиционном форуме по солнечной энергетике Президент Серж Саргсян сегодня в столичном бизнес-центре "Элит плаза" присутствовал на церемонии открытия Инвестиционного форума по солнечной энергетике, который проводится в рамках "Недели энергетики 2017", организованной Фондом возобновляемой энергетики и энергосбережения Армении и Центром выставочных проектов "Экспомедиа", сообщает пресс-служба главы армянского государства. Президент Республики на форуме выступил с приветственным словом. Форум призван ... >>>

Бако Саакян провел первое в 2017 году заседание правительства Республики Арцах Де-факто. 25 января под председательством Президента Бако Саакяна состоялось первое в 2017-ом году заседание правительства Республики Арцах. В своем выступлении Президент Саакян коснулся социально-экономических показателей 2016-го года, осуществленных работ, достижений и задач. Президент подчеркнул, что минувший год был достаточно сложным и тяжелым для республики, народа и экономики, ... >>>

Премьер-министры Армении и России выступили с заявлениями Премьер-министры Карен Карапетян и Дмитрий Медведев выступили с заявлениями по итогам переговоров для представителей средств массовой информации, сообщает пресс-служба правительства РА. Ниже представлен полный текст заявлений премьер-министров Армении и России. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев: Уважаемый Карен Вильгельмович, Уважаемые представители средств массовой информации, Коллеги, Переговоры, как и всегда с нашими армянскими друзьями, были конструктивными, насыщенными и ... >>>