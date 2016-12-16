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Ответ Армении на азербайджанские провокации и впредь будет несоразмерным – Минобороны Министр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что ответ армянской стороны на азербайджанские провокации будет и впредь несоразмерным. Рано утром 29 декабря азербайджанские вооруженные силы предприняли попытку диверсионной вылазки в направлении армянских позиций близ села Чинари Тавушской области. В ходе боестолкновений погибли трое армянских военнослужащих. Потери азербайджанских ВС за два дня, в ... >>>

Карен Карапетян по случаю праздников посетил один из боевых опорных пунктов Премьер-министр Армении Карен Карапетян по случаю праздников Нового года и Святого Рождества посетил один из боевых опорных пунктов N-ской воинской части министерства обороны РА. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства. Премьер Армении ознакомился с социально-бытовыми условиями военнослужащих, за чаем побеседовал с ними об интересующих их вопросах. Карен Карапетян поздравил военнослужащих Армянской ... >>>

Арцрун Ованнисян: Азербайджан потерял еще одного солдата "Вооруженные силы Азербайджана потеряли еще одного солдата", - написал на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян. Напомним, ранее Ованнисян сообщил, что жертвами противника за 2 дня стали свыше 10 азербайджанских военнослужащих. "Как всегда, Азербайджан скрывает от собственной общественности провалы своих авантюристских, не имеющих даже стратегического значения действий. Более чем ... >>>

Армянские подразделения провели карательную операцию Армянские подразделения в ночь на пятницу провели карательную операции, в результате которой Азербайджан потерял еще четырех солдат, написал на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арцрун Ованнисян. "Этой ночью последовало логическое продолжение вчерашней азербайджанской провокации: армянские подразделения осуществили карательные действия, в результате чего потери противника составили еще четыре ... >>>