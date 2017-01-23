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Президент Серж Саргсян принял гендиректора ЕК по вопросам соседства и переговоров по расширению Президент Серж Саргсян сегодня принял находящегося в Армении с региональным визитом генерального директора Европейской Комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Кристиана Даниельсона, сообщает пресс-служба главы армянского государства. Президент Республики приветствовал гостя и выразил надежду что за 2 дня нахождения в нашей стране господин Даниельсон провел плодотворные и полезные встречи ... >>>

Безадресные заявления МГ ОБСЕ Азербайджан воспринимает как руководство к действиям Безадресные заявления МГ ОБСЕ всегда воспринимаются Азербайджаном как поощрение к военным действиям в отношении армянской стороны, заявил депутат Национального Собрания Армении, глава ОО "Европейская интеграция" Карен Бекарян, комментируя очередную азербайджанскую диверсию. Как отметил он в пятницу в пресс-центре "Новости-Армения", официальный Баку постоянно прибегает к таким действиям, в частности, перед возможными встречами ... >>>

Азербайджанские ВС произвели по армянским позициям в Карабахе более 440 выстрелов В ночь на 3 февраля в зоне карабахского конфликта режим прекращения огня нарушался 30 раз, сообщают военные власти Карабаха. "В указанный период по армянским позициям было произведено более 440 выстрелов из стрелкового оружия разного калибра, в том числе снайперского. В юго-восточном направлении азербайджанские ВС вели огонь из снайперских винтовок "Истиглал" (25 выстрелов)", — говорится в сообщении. Передовые подразделения Армии ... >>>

Армения и Иран активизируют сотрудничество в сфере обороны В последний день официального визита в Исламскую Республику Иран делегация во главе с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном побывала в компании “Этка”, занимающейся тыловым обеспечением армии. Затем состоялась встреча Вигена Саркисяна с советником духовного лидера Ирана по вопросам внешней политики Али Акбаром Велаяти. Высоко оценив насчитывающую века армяно-иранскую дружбу, собеседники выразили уверенность ... >>>