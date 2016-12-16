09/01/2017 Ситуация на дорогах Армении || 04/01/2017 Трамп проведет первую пресс-конференцию 11 января || 30/12/2016 Армянские подразделения провели карательную операцию || 30/12/2016 На всей территории Сирии вступил в силу режим прекращения огня || 29/12/2016 Трое военнослужащих ВС Армении погибли в результате предпринятой ВС Азербайджана диверсии ||

Главное

Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял послов Ирана и Туркменистана в Республике Армения 

Как сообщает пресс-служба армянского правительства, премьер-министр, приветствуя гостей, отметил, что высокий уровень политических отношений Армении с Ираном и Туркменистаном позволяет еще больше укреплять двусторонние экономические связи, а также развивать экономическое сотрудничество в трехстороннем формате. «Мы заинтересованы в том, чтобы развивать трехстороннее экономическое взаимодействие Армения-Иран-Туркменистан. У нас есть возможность повысить уровень роста ...

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Азербайджанские ВС ночью стреляли по карабахским позициям около 30 раз - Минобороны НКР

В ночь на 9 января на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил противник нарушил режим прекращения огня около 30 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР. По данным ведомства, азербайджанские ВС произвели в сторону армянских позиций более 420 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. "Передовые подразделения Армии обороны контролируют оперативно-боевую ситуацию и продолжают осуществлять надежную ...

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Обстановка на карабахско-азербайджанской границе

По оперативным данным, в ночь с 7 на 8 января на различных направлениях карабахско-азербайджанской границы зарегистрировано около 50 нарушений ВС Азербайджана режима прекращения огня, сообщает пресс-служба минобороны НКР. Противник из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций около 650 выстрелов. Передовые подразделения Армии обороны НКР воздержались от ответных действий и продолжают уверенно нести боевое дежурство.

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Азербайджан за ночь нарушил перемирие около 50 раз – Минобороны НКР

В ночь на 7-е января на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 50 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. За указанный период противник из стрелкового оружия различных калибров произвел по армянским позициям более 450 выстрелов. “Передовые подразделения Армии обороны НКР отвечали на провокационные действия ...

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Президент Бако Саакян принял участие в Божественной литургии Рождества Христова.

6 января Президент Республики Арцах Бако Саакян в сопровождении представителей высшего руководства республики посетил церковь Святого Якова в г.Степанакерт и принял участие в Божественной литургии Рождества Христова.  

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НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НКР
12/10/2015 Утверждены составы групп дружбы Национального Собрания Нагорно-Карабахской Республики
ПРАВИТЕЛЬСТВО НКР
14/06/2016 премьер-министр Республики Арцах Араик Арутюнян в Женеве встретился с группой представителей армянской общины Швейцарии,
СТАТЬИ

08/01/2017  Похвала глупости. Забытое место Азербайджана в истории человечества: Попытки сделать виртуальность реальностью

Власти Азербайджана постоянно предъявляют претензии политического, исторического, территориального и культурного характера своим соседям. Соседям это, конечно, не нравится, и они болезненно реагируют на такие шаги. Однако, если набраться мужества и... >>>

29/12/2016  АРМЕНИЯ-АЭС-ЭКСПЛУАТАЦИЯ-МНЕНИЕ

Гера Севикян: Реактор Армянской АЭС находится в прекрасном состоянии За период планово-предупредительного ремонта на Армянской АЭС был выполнен уникальный объем работ, которых никогда ранее не было, сообщил корреспонденту АрмИнфо заместитель... >>>

24/12/2016  ПРЕСТУПНОЕ «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»

  В преддверии нового, 2017 года руководство Азербайджана получило из Европы примечательный «рождественский подарок». Неправительственная организация Европейская инициатива стабильности (ESI) обнародовала на днях вторую часть своего доклада «Икорная дипломатия. Европейское... >>>

19/12/2016  ИГРА В БИСЕР, Или Сумеет ли Вена придать процессу урегулирования «второе дыхание»?

Совсем скоро 2016 год станет достоянием истории. Каково же его значение с точки зрения урегулирования карабахского конфликта? Удалось ли ОБСЕ, под эгидой которой проходит переговорный процесс, добиться подвижек? В уходящем... >>>

15/12/2016  ГК «РОСАТОМ» ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О ПОСТАВКЕ МИНИ-ГЭС В КОНТЕЙНЕРЕ В АРМЕНИЮ

В настоящее время компанией «Росатом Международная сеть» ведутся переговоры о поставке мини-ГЭС в контейнере в Армению, Индонезию, Казахстан, Узбекистан, страны Латинской Америки, Африки и другие страны. Об этом говорится в... >>>

08/12/2016  Эксперты МАГАТЭ оценили долгосрочную эксплуатационную безопасность Армянской АЭС

Группа экспертов по ядерной безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершила оценку долгосрочной эксплуатационной безопасности на Армянской атомной электростанции (ААЭС), сообщает в среду агентство "Новости Армении" со ссылкой на... >>>

Тема

Война и ее хозяева

  Не знаю, идет ли в мире третья мировая война или нет. Судя по событиям в Сирии, а раньше – на Украине, еще раньше – на Ближнем Востоке, то можно... >>>

Хлеборезка и окопы

  Когда я служил в Советской армии, а это было, в общем-то, давно, то хлеборезами и поварами в части у нас были выходцы из Средней Азии. Однажды там, в хлеборезке,... >>>

Похвала глупости

Похвала глупости. Забытое место Азербайджана в истории человечества: Попытки сделать виртуальность реальностью

Власти Азербайджана постоянно предъявляют претензии политического, исторического, территориального и культурного характера своим соседям. Соседям это, конечно, не нравится, и они болезненно реагируют на такие шаги. Однако, если набраться мужества и... >>>

О БАКИНСКИХ ЛИФТАХ, ПОВАЛЕНЫХ ДЕРЕВЬЯХ, ФРАНЦУЗСКИХ ШАНСОНЬЕ И АНТИЧНЫХ… ПРОСТИТУТКАХ

Говорят, что на глупость каждый имеет право. На то она и глупость, чтобы хоть раз в год доставлять удовольствие окружающим. Хорошо, когда ты сам смеешься над собственной глупостью — мол,... >>>