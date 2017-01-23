Азербайджанские ВС стреляли по армянским позициям в Карабахе из миномета - Минобороны НКРВ ночь на 1 февраля Азербайджан нарушил режим прекращения огня на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил более 15-ти раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР. Противник произвел в сторону армянских позиций около 165-ти выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. В восточном направлении азербайджанские ВС применили также 82-мм миномет (1 снаряд) "Передовые подразделения Армии обороны контролируют ...
В скором времени, возможно, состоится встреча глав МИД Армении и Азербайджана«Встреча состоится, если, конечно, Азербайджан не откажется в последний момент. Посредники предложили встречу с ними до Мюнхенской конференции по безопасности, а также предложили организовать встречу с главой МИД Азербайджана», - сказал Э.Налбандян на сегодняшней пресс-конференции. «Мы никогда не отказываемся от встреч. На данный момент не могу подтвердить, поскольку не знаем, как ...
Парламентскую делегацию Армении принял премьер-министр ЯпонииОфициальную парламентскую делегацию во главе с председателем НС Г.Саакяном принял премьер-министр Японии Синдзо Абэ. В ходе встречи премьер с удовлетворением констатировал, что армяно-японское парламентское взаимодействие в последние годы вступило в важный этап развития, оказывая позитивное влияние на сотрудничество двух стран, сообщает пресс-служба НС Армении. Председатель НС поблагодарил за теплый прием и ...
Притивник нарушил режим прекращения огня порядка 25 разАзербайджанские военнослужащие в ночь на 31 января нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил порядка 25 раз, сообщает пресс-служба Минобороны НКР. Согласно сообщению, противник использовал стрелковое оружие различного калибра, в том числе снайперские винтовки, произведя порядка 290 выстрелов. Наиболее интенсивный снайперский огонь – 56 выстрелов, азербайджанские ВС вели на южном ...
Россия рассматривает Армению в качестве своего союзника и ключевого партнераСотрудничество военных России и Армении успешно развивается как в двустороннем формате, так и в рамках международных организаций, заявил первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов на встрече с главой армянского военного ведомства Вигеном Саркисяном. "Мы успешно сотрудничаем как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур, прежде всего, ОДКБ, и ...
Нам неоднократно приходилось писать о том, что в Азербайджане ложь давно уже возведена в ранг государственной политики. Официальный Баку по разным поводам врет всем – и собственному народу, и международным... >>>
8 января 2017 года был опубликован материал «Забытое место Азербайджана в истории человечества», где представлен ряд аспектов, касающихся места Азербайджана в истории человечества. Отметим, что ввиду целенаправленной деятельности антиазербайджанских... >>>
Мы уже писали о том, что 17 января министр иностранных дел России Сергей Лавров на своей пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста относительно позиции Кремля в случае военных... >>>
23/01/2017 Почему Трамп должен признать Геноцид армян
Популярное издание American Thinker опубликовало статью американиста, колумниста журналов «Forbes», «The National Interest» и «Россия в глобальной политике» Арега Галстяна, в которой он указывает причины, почему президент США Дональд Трамп... >>>
Известный исследователь геноцидов Яир Орон выступит в Милане с лекцией, посвященной теме предупреждения геноцидов. Итальянский писатель армянского происхождения Пьетро Кучукян рассказывает о деятельности Орона и о его книге «Спасители и... >>>
Будущий президент США Дональд Трамп и его команда получили от России приглашение принять участие в организованной ею встрече по Сирии, которая должна пройти в Астане. При этом, как отмечает The... >>>
Не знаю, идет ли в мире третья мировая война или нет. Судя по событиям в Сирии, а раньше – на Украине, еще раньше – на Ближнем Востоке, то можно... >>>
Когда я служил в Советской армии, а это было, в общем-то, давно, то хлеборезами и поварами в части у нас были выходцы из Средней Азии. Однажды там, в хлеборезке,... >>>
Похвала глупости. Забытое место Азербайджана в истории человечества: Попытки сделать виртуальность реальностью
Власти Азербайджана постоянно предъявляют претензии политического, исторического, территориального и культурного характера своим соседям. Соседям это, конечно, не нравится, и они болезненно реагируют на такие шаги. Однако, если набраться мужества и... >>>
Говорят, что на глупость каждый имеет право. На то она и глупость, чтобы хоть раз в год доставлять удовольствие окружающим. Хорошо, когда ты сам смеешься над собственной глупостью — мол,... >>>