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Президент Бако Саакян принял участие в заседании Военного совета Армии обороны 21 января Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в заседании Военного совета Армии обороны, посвященном подведению итогов 2016-го года и планам на 2017-ый год. В своем выступлении глава государства затронул процесс военного строительства, отметил достижения и существующие проблемы, дав в целом удовлетворительную оценку осуществленным в 2016-ом году работам. По словам Президента, 2016-ый год в военно-политическом плане был очень сложным ... >>>

Мэр Еревана посетил один из боевых постов в Арцахе Мэр Еревана Тарон Маргарян, который находится в Арцахе с официальным визитом, в сопровождении командующего АО НКР, генерала-лейтенанта Левона Мнацаканяна посетил один из боевых постов НКР, ознакомился со службой дежурных солдат и их бытовыми условиями, побеседовал с ними. Высоко оценив важную и ответственную миссию армянского солдата, Тарон Маргарян выразил благодарность всем солдатам ... >>>

Азербайджан применил миномет при обстреле карабахских позиций - Минобороны НКР В ночь на 21 января Азербайджан нарушил режим прекращения огня на всех участках линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил более 70-ти раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР. Противник произвел в сторону армянских позиций около 800 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. В северо-восточном (Сейсулан) направлении передовой противник применил также 60-мм миномет (1 снаряд). "Передовые подразделения ... >>>

Президент Армении побеседовал с демобилизованными военнослужащими Президент Армении Серж Саргсян в пятницу в дилижанском санатории Минобороны РА встретился с демобилизованными в последние месяцы военнослужащим Армянской армии, которые отличились самоотверженной службой и храбростью, и большинство из которых принимали участие в боевых действиях, самоотверженно защищая Родину от посягательств противника. Как сообщает пресс-служба главы государства, во встрече принимал участие также ... >>>