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Армянская сторона готова к любой авантюре противника - Аркадий Тер-Тадевосян Армянская сторона готова к любой авантюре противника. Об этом заявил в интервью с Tert.am герой Арцахской войны, генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Командос). Как отметил Тер-Тадевосян, последним испытанием для армянской армии стала апрельская война, в ходе которой армянские офицеры и рядовые военнослужащие смогли противостоять прошедшим специальную подготовку вражеским солдатам. Говоря о вооружении ВС ... >>>

Противник произвел в направлении армянских позиций около 220 выстрелов. По оперативным данным, в ночь с 28 на 29 января на карабахско-азербайджанской границе ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня около 25 раз, сообщает пресс-служба минобороны НКР. Противник произвел в направлении армянских позиций около 220 выстрелов. Передовые подразделения Армии обороны не прибегая к ответным мерам, продолжают уверенно нести боевое дежурство. >>>

Около 200 военнослужащих армянской армии награждены за проявленное мужество и храбрость В связи с 25-летием создания армянской армии президент Армении Серж Саргсян за проявленные при защите границ Родины мужество, самоотверженную храбрость, преданность, а также за вклад в дело армейского строительства и боевой подготовки войск наградил почти две сотни военнослужащих и ополченцев высшими наградами, орденами и медалями РА, присвоил высокие воинские звания. Глава ... >>>

Торжественные мероприятия в пантеоне Ераблур 28 января в рамках организованных в Ереване мероприятий, посвященных 25-летию формирования Армянской армии, Президент Республики Арцах Бако Саакян вместе с Президентом Республики Армения Сержем Саргсяном посетил пантеон “Ераблур” и возложил цветы и венки к могилам спарапета Вазгена Саркисяна, полководца Андраника и воинов, погибших в Арцахской войне. >>>