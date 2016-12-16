Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял послов Ирана и Туркменистана в Республике АрменияКак сообщает пресс-служба армянского правительства, премьер-министр, приветствуя гостей, отметил, что высокий уровень политических отношений Армении с Ираном и Туркменистаном позволяет еще больше укреплять двусторонние экономические связи, а также развивать экономическое сотрудничество в трехстороннем формате. «Мы заинтересованы в том, чтобы развивать трехстороннее экономическое взаимодействие Армения-Иран-Туркменистан. У нас есть возможность повысить уровень роста ...
Азербайджанские ВС ночью стреляли по карабахским позициям около 30 раз - Минобороны НКРВ ночь на 9 января на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил противник нарушил режим прекращения огня около 30 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР. По данным ведомства, азербайджанские ВС произвели в сторону армянских позиций более 420 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. "Передовые подразделения Армии обороны контролируют оперативно-боевую ситуацию и продолжают осуществлять надежную ...
Обстановка на карабахско-азербайджанской границеПо оперативным данным, в ночь с 7 на 8 января на различных направлениях карабахско-азербайджанской границы зарегистрировано около 50 нарушений ВС Азербайджана режима прекращения огня, сообщает пресс-служба минобороны НКР. Противник из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций около 650 выстрелов. Передовые подразделения Армии обороны НКР воздержались от ответных действий и продолжают уверенно нести боевое дежурство.
Азербайджан за ночь нарушил перемирие около 50 раз – Минобороны НКРВ ночь на 7-е января на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 50 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. За указанный период противник из стрелкового оружия различных калибров произвел по армянским позициям более 450 выстрелов. “Передовые подразделения Армии обороны НКР отвечали на провокационные действия ...
Президент Бако Саакян принял участие в Божественной литургии Рождества Христова.6 января Президент Республики Арцах Бако Саакян в сопровождении представителей высшего руководства республики посетил церковь Святого Якова в г.Степанакерт и принял участие в Божественной литургии Рождества Христова.
08/01/2017 Похвала глупости. Забытое место Азербайджана в истории человечества: Попытки сделать виртуальность реальностью
Власти Азербайджана постоянно предъявляют претензии политического, исторического, территориального и культурного характера своим соседям. Соседям это, конечно, не нравится, и они болезненно реагируют на такие шаги. Однако, если набраться мужества и... >>>
29/12/2016 АРМЕНИЯ-АЭС-ЭКСПЛУАТАЦИЯ-МНЕНИЕ
Гера Севикян: Реактор Армянской АЭС находится в прекрасном состоянии За период планово-предупредительного ремонта на Армянской АЭС был выполнен уникальный объем работ, которых никогда ранее не было, сообщил корреспонденту АрмИнфо заместитель... >>>
24/12/2016 ПРЕСТУПНОЕ «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
В преддверии нового, 2017 года руководство Азербайджана получило из Европы примечательный «рождественский подарок». Неправительственная организация Европейская инициатива стабильности (ESI) обнародовала на днях вторую часть своего доклада «Икорная дипломатия. Европейское... >>>
Совсем скоро 2016 год станет достоянием истории. Каково же его значение с точки зрения урегулирования карабахского конфликта? Удалось ли ОБСЕ, под эгидой которой проходит переговорный процесс, добиться подвижек? В уходящем... >>>
В настоящее время компанией «Росатом Международная сеть» ведутся переговоры о поставке мини-ГЭС в контейнере в Армению, Индонезию, Казахстан, Узбекистан, страны Латинской Америки, Африки и другие страны. Об этом говорится в... >>>
Группа экспертов по ядерной безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершила оценку долгосрочной эксплуатационной безопасности на Армянской атомной электростанции (ААЭС), сообщает в среду агентство "Новости Армении" со ссылкой на... >>>
Не знаю, идет ли в мире третья мировая война или нет. Судя по событиям в Сирии, а раньше – на Украине, еще раньше – на Ближнем Востоке, то можно... >>>
Когда я служил в Советской армии, а это было, в общем-то, давно, то хлеборезами и поварами в части у нас были выходцы из Средней Азии. Однажды там, в хлеборезке,... >>>
Похвала глупости. Забытое место Азербайджана в истории человечества: Попытки сделать виртуальность реальностью
Власти Азербайджана постоянно предъявляют претензии политического, исторического, территориального и культурного характера своим соседям. Соседям это, конечно, не нравится, и они болезненно реагируют на такие шаги. Однако, если набраться мужества и... >>>
Говорят, что на глупость каждый имеет право. На то она и глупость, чтобы хоть раз в год доставлять удовольствие окружающим. Хорошо, когда ты сам смеешься над собственной глупостью — мол,... >>>