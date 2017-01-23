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Противник 25 раз нарушил режим прекращения огня 4 февраля и в ночь на 5 февраля на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил противник 25 раз нарушил режим прекращения огня, сообщает Минобороны НКР. "Противник произвел в сторону армянских позиций более 180 выстрелов с применением огнестрельного оружия различного калибра, а также применив гранатомет типа АГС-17 (2 снаряда) на южном направлении", - говорится ... >>>

ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня более 50 раз По оперативным данным, в ночь с 3 на 4 февраля на карабахско-азербайджанской границе зарегистрирован рост напряженности. ВС Азербайджана из 60-и и 82-миллиметровых минометов, гранатометов АГС-17 и стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня более 50 раз. Противник произвел в направлении армянских позиций около 250 выстрелов. В восточном и северо-восточном направлениях границы ВС Азербайджана из ... >>>

Президент Серж Саргсян принял гендиректора ЕК по вопросам соседства и переговоров по расширению Президент Серж Саргсян сегодня принял находящегося в Армении с региональным визитом генерального директора Европейской Комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Кристиана Даниельсона, сообщает пресс-служба главы армянского государства. Президент Республики приветствовал гостя и выразил надежду что за 2 дня нахождения в нашей стране господин Даниельсон провел плодотворные и полезные встречи ... >>>

Безадресные заявления МГ ОБСЕ Азербайджан воспринимает как руководство к действиям Безадресные заявления МГ ОБСЕ всегда воспринимаются Азербайджаном как поощрение к военным действиям в отношении армянской стороны, заявил депутат Национального Собрания Армении, глава ОО "Европейская интеграция" Карен Бекарян, комментируя очередную азербайджанскую диверсию. Как отметил он в пятницу в пресс-центре "Новости-Армения", официальный Баку постоянно прибегает к таким действиям, в частности, перед возможными встречами ... >>>