Президент Бако Саакян принял участие в заседании Военного совета Армии обороны21 января Президент Республики Арцах Бако Саакян принял участие в заседании Военного совета Армии обороны, посвященном подведению итогов 2016-го года и планам на 2017-ый год. В своем выступлении глава государства затронул процесс военного строительства, отметил достижения и существующие проблемы, дав в целом удовлетворительную оценку осуществленным в 2016-ом году работам. По словам Президента, 2016-ый год в военно-политическом плане был очень сложным ...
Мэр Еревана посетил один из боевых постов в АрцахеМэр Еревана Тарон Маргарян, который находится в Арцахе с официальным визитом, в сопровождении командующего АО НКР, генерала-лейтенанта Левона Мнацаканяна посетил один из боевых постов НКР, ознакомился со службой дежурных солдат и их бытовыми условиями, побеседовал с ними. Высоко оценив важную и ответственную миссию армянского солдата, Тарон Маргарян выразил благодарность всем солдатам ...
Азербайджан применил миномет при обстреле карабахских позиций - Минобороны НКРВ ночь на 21 января Азербайджан нарушил режим прекращения огня на всех участках линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил более 70-ти раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР. Противник произвел в сторону армянских позиций около 800 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. В северо-восточном (Сейсулан) направлении передовой противник применил также 60-мм миномет (1 снаряд). "Передовые подразделения ...
Президент Армении побеседовал с демобилизованными военнослужащимиПрезидент Армении Серж Саргсян в пятницу в дилижанском санатории Минобороны РА встретился с демобилизованными в последние месяцы военнослужащим Армянской армии, которые отличились самоотверженной службой и храбростью, и большинство из которых принимали участие в боевых действиях, самоотверженно защищая Родину от посягательств противника. Как сообщает пресс-служба главы государства, во встрече принимал участие также ...
Ереванский офис ОБСЕ не будет закрыт - КурцОБСЕ не намерена закрывать свой ереванский офис. Об этом заявил министр иностранных дел Австрии, действующий председатель ОБСЕ Себастьян Курц. «Мы в курсе спекуляций и предположений, связанных с проблемой полевых миссий, и такой интерес является естественным. Мы ценим важную и ценную работу ереванского офиса ОБСЕ, и у нас нет планов или намерений ...
Известный исследователь геноцидов Яир Орон выступит в Милане с лекцией, посвященной теме предупреждения геноцидов. Итальянский писатель армянского происхождения Пьетро Кучукян рассказывает о деятельности Орона и о его книге «Спасители и... >>>
Будущий президент США Дональд Трамп и его команда получили от России приглашение принять участие в организованной ею встрече по Сирии, которая должна пройти в Астане. При этом, как отмечает The... >>>
08/01/2017 Похвала глупости. Забытое место Азербайджана в истории человечества: Попытки сделать виртуальность реальностью
Власти Азербайджана постоянно предъявляют претензии политического, исторического, территориального и культурного характера своим соседям. Соседям это, конечно, не нравится, и они болезненно реагируют на такие шаги. Однако, если набраться мужества и... >>>
29/12/2016 АРМЕНИЯ-АЭС-ЭКСПЛУАТАЦИЯ-МНЕНИЕ
Гера Севикян: Реактор Армянской АЭС находится в прекрасном состоянии За период планово-предупредительного ремонта на Армянской АЭС был выполнен уникальный объем работ, которых никогда ранее не было, сообщил корреспонденту АрмИнфо заместитель... >>>
24/12/2016 ПРЕСТУПНОЕ «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
В преддверии нового, 2017 года руководство Азербайджана получило из Европы примечательный «рождественский подарок». Неправительственная организация Европейская инициатива стабильности (ESI) обнародовала на днях вторую часть своего доклада «Икорная дипломатия. Европейское... >>>
Совсем скоро 2016 год станет достоянием истории. Каково же его значение с точки зрения урегулирования карабахского конфликта? Удалось ли ОБСЕ, под эгидой которой проходит переговорный процесс, добиться подвижек? В уходящем... >>>
Не знаю, идет ли в мире третья мировая война или нет. Судя по событиям в Сирии, а раньше – на Украине, еще раньше – на Ближнем Востоке, то можно... >>>
Когда я служил в Советской армии, а это было, в общем-то, давно, то хлеборезами и поварами в части у нас были выходцы из Средней Азии. Однажды там, в хлеборезке,... >>>
Похвала глупости. Забытое место Азербайджана в истории человечества: Попытки сделать виртуальность реальностью
Власти Азербайджана постоянно предъявляют претензии политического, исторического, территориального и культурного характера своим соседям. Соседям это, конечно, не нравится, и они болезненно реагируют на такие шаги. Однако, если набраться мужества и... >>>
Говорят, что на глупость каждый имеет право. На то она и глупость, чтобы хоть раз в год доставлять удовольствие окружающим. Хорошо, когда ты сам смеешься над собственной глупостью — мол,... >>>