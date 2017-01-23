Президент Серж Саргсян принял гендиректора ЕК по вопросам соседства и переговоров по расширениюПрезидент Серж Саргсян сегодня принял находящегося в Армении с региональным визитом генерального директора Европейской Комиссии по вопросам соседства и переговоров по расширению Кристиана Даниельсона, сообщает пресс-служба главы армянского государства. Президент Республики приветствовал гостя и выразил надежду что за 2 дня нахождения в нашей стране господин Даниельсон провел плодотворные и полезные встречи ...
Безадресные заявления МГ ОБСЕ Азербайджан воспринимает как руководство к действиямБезадресные заявления МГ ОБСЕ всегда воспринимаются Азербайджаном как поощрение к военным действиям в отношении армянской стороны, заявил депутат Национального Собрания Армении, глава ОО "Европейская интеграция" Карен Бекарян, комментируя очередную азербайджанскую диверсию. Как отметил он в пятницу в пресс-центре "Новости-Армения", официальный Баку постоянно прибегает к таким действиям, в частности, перед возможными встречами ...
Азербайджанские ВС произвели по армянским позициям в Карабахе более 440 выстреловВ ночь на 3 февраля в зоне карабахского конфликта режим прекращения огня нарушался 30 раз, сообщают военные власти Карабаха. "В указанный период по армянским позициям было произведено более 440 выстрелов из стрелкового оружия разного калибра, в том числе снайперского. В юго-восточном направлении азербайджанские ВС вели огонь из снайперских винтовок "Истиглал" (25 выстрелов)", — говорится в сообщении. Передовые подразделения Армии ...
Армения и Иран активизируют сотрудничество в сфере обороныВ последний день официального визита в Исламскую Республику Иран делегация во главе с министром обороны Армении Вигеном Саркисяном побывала в компании “Этка”, занимающейся тыловым обеспечением армии. Затем состоялась встреча Вигена Саркисяна с советником духовного лидера Ирана по вопросам внешней политики Али Акбаром Велаяти. Высоко оценив насчитывающую века армяно-иранскую дружбу, собеседники выразили уверенность ...
Азербайджанский военнослужащий находится в Арцахе в безопасности - Давид БабаянЖизни и здоровью плененного карабахскими силами при пресечении диверсии азербайджанского военнослужащего ничего не угрожает, сказал агентству "Новости-Армения" руководитель Главного информационного управления президента Нагорно-Карабахской Республики Давид Бабаян. В понедельник карабахское оборонное ведомство сообщило, что в результате противодиверсионной операции армянским силам удалось пленить военнослужащего ВС Азербайджана Эльнура Хусейнзаде, 1995 года рождения, уроженца города ...
ДИВЕРСАНТ ДЛЯ ШОУ Азербайджанская пропаганда сама себя высекла УВОЛЕН ДЛЯ ДИВЕРСИИ В Баку лихорадочно ищут оправдания для своей очередной авантюры ФАКТЫ КАК АРГУМЕНТЫ Кто в действительности перманентно нарушает режим перемирия... >>>
Нам неоднократно приходилось писать о том, что в Азербайджане ложь давно уже возведена в ранг государственной политики. Официальный Баку по разным поводам врет всем – и собственному народу, и международным... >>>
8 января 2017 года был опубликован материал «Забытое место Азербайджана в истории человечества», где представлен ряд аспектов, касающихся места Азербайджана в истории человечества. Отметим, что ввиду целенаправленной деятельности антиазербайджанских... >>>
Мы уже писали о том, что 17 января министр иностранных дел России Сергей Лавров на своей пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста относительно позиции Кремля в случае военных... >>>
23/01/2017 Почему Трамп должен признать Геноцид армян
Популярное издание American Thinker опубликовало статью американиста, колумниста журналов «Forbes», «The National Interest» и «Россия в глобальной политике» Арега Галстяна, в которой он указывает причины, почему президент США Дональд Трамп... >>>
Известный исследователь геноцидов Яир Орон выступит в Милане с лекцией, посвященной теме предупреждения геноцидов. Итальянский писатель армянского происхождения Пьетро Кучукян рассказывает о деятельности Орона и о его книге «Спасители и... >>>
Не знаю, идет ли в мире третья мировая война или нет. Судя по событиям в Сирии, а раньше – на Украине, еще раньше – на Ближнем Востоке, то можно... >>>
Когда я служил в Советской армии, а это было, в общем-то, давно, то хлеборезами и поварами в части у нас были выходцы из Средней Азии. Однажды там, в хлеборезке,... >>>
Похвала глупости. Забытое место Азербайджана в истории человечества: Попытки сделать виртуальность реальностью
Власти Азербайджана постоянно предъявляют претензии политического, исторического, территориального и культурного характера своим соседям. Соседям это, конечно, не нравится, и они болезненно реагируют на такие шаги. Однако, если набраться мужества и... >>>
Говорят, что на глупость каждый имеет право. На то она и глупость, чтобы хоть раз в год доставлять удовольствие окружающим. Хорошо, когда ты сам смеешься над собственной глупостью — мол,... >>>