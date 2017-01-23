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Главное

Армянская сторона готова к любой авантюре противника - Аркадий Тер-Тадевосян

Армянская сторона готова к любой авантюре противника. Об этом заявил в интервью с Tert.am герой Арцахской войны, генерал-майор Аркадий Тер-Тадевосян (Командос). Как отметил Тер-Тадевосян, последним испытанием для армянской армии стала апрельская война, в ходе которой армянские офицеры и рядовые военнослужащие смогли противостоять прошедшим специальную подготовку вражеским солдатам. Говоря о вооружении ВС ...

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Противник произвел в направлении армянских позиций около 220 выстрелов.

По оперативным данным, в ночь с 28 на 29 января на карабахско-азербайджанской границе ВС Азербайджана из стрелкового оружия различного калибра нарушили режим прекращения огня около 25 раз, сообщает пресс-служба минобороны НКР. Противник произвел в направлении армянских позиций около 220 выстрелов. Передовые подразделения Армии обороны не прибегая к ответным мерам, продолжают уверенно нести боевое дежурство.

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Около 200 военнослужащих армянской армии награждены за проявленное мужество и храбрость

В связи с 25-летием создания армянской армии президент Армении Серж Саргсян за проявленные при защите границ Родины мужество, самоотверженную храбрость, преданность, а также за вклад в дело армейского строительства и боевой подготовки войск наградил почти две сотни военнослужащих и ополченцев высшими наградами, орденами и медалями РА, присвоил высокие воинские звания. Глава ...

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Торжественные мероприятия в пантеоне Ераблур

28 января в рамках организованных в Ереване мероприятий, посвященных 25-летию формирования Армянской армии, Президент Республики Арцах Бако Саакян вместе с Президентом Республики Армения Сержем Саргсяном посетил пантеон “Ераблур” и возложил цветы и венки к могилам спарапета Вазгена Саркисяна, полководца Андраника и воинов, погибших в Арцахской войне.

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Армения отмечает 25-летие создания Вооруженных сил

Сегодня, 28 января, Армения отмечает 25-ю годовщину формирования Вооруженных сил республики. Мероприятия, приуроченные ко Дню Армии, традиционно начинаются утром с посещения военно-политическим руководством страны военного пантеона «Ераблур», где похоронены погибшие герои карабахской войны. Днем в администрации президента Армении состоится церемония вручения государственных наград, а вечером - праздничный концерт "Нация-Армия". Днем создания ВС Армении ...

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НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НКР
12/10/2015 Утверждены составы групп дружбы Национального Собрания Нагорно-Карабахской Республики
ПРАВИТЕЛЬСТВО НКР
14/06/2016 премьер-министр Республики Арцах Араик Арутюнян в Женеве встретился с группой представителей армянской общины Швейцарии,
СТАТЬИ

25/01/2017  «ЗАБЫТОЕ МЕСТО АЗЕРБАЙДЖАНА В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА», часть 2

  8 января 2017 года был опубликован материал «Забытое место Азербайджана в истории человечества», где представлен ряд аспектов, касающихся места Азербайджана в истории человечества. Отметим, что ввиду целенаправленной деятельности антиазербайджанских... >>>

25/01/2017  РАЗОБЛАЧЕНИЕ, или Какие вопросы не следует задавать Лаврову

Мы уже писали о том, что 17 января министр иностранных дел России Сергей Лавров на своей пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста относительно позиции Кремля в случае военных... >>>

23/01/2017  Почему Трамп должен признать Геноцид армян

Популярное издание American Thinker опубликовало статью американиста, колумниста журналов «Forbes», «The National Interest» и «Россия в глобальной политике» Арега Галстяна, в которой он указывает причины, почему президент США Дональд Трамп... >>>

17/01/2017  Израильский историк: армяне спасли больше евреев, чем кто-либо другой

Известный исследователь геноцидов Яир Орон выступит в Милане с лекцией, посвященной теме предупреждения геноцидов. Итальянский писатель армянского происхождения Пьетро Кучукян рассказывает о деятельности Орона и о его книге «Спасители и... >>>

14/01/2017  WP: Россия пригласила Трампа на встречу по Сирии

Будущий президент США Дональд Трамп и его команда получили от России приглашение принять участие в организованной ею встрече по Сирии, которая должна пройти в Астане. При этом, как отмечает The... >>>

08/01/2017  Похвала глупости. Забытое место Азербайджана в истории человечества: Попытки сделать виртуальность реальностью

Власти Азербайджана постоянно предъявляют претензии политического, исторического, территориального и культурного характера своим соседям. Соседям это, конечно, не нравится, и они болезненно реагируют на такие шаги. Однако, если набраться мужества и... >>>

Тема

Война и ее хозяева

  Не знаю, идет ли в мире третья мировая война или нет. Судя по событиям в Сирии, а раньше – на Украине, еще раньше – на Ближнем Востоке, то можно... >>>

Хлеборезка и окопы

  Когда я служил в Советской армии, а это было, в общем-то, давно, то хлеборезами и поварами в части у нас были выходцы из Средней Азии. Однажды там, в хлеборезке,... >>>

Похвала глупости

Похвала глупости. Забытое место Азербайджана в истории человечества: Попытки сделать виртуальность реальностью

Власти Азербайджана постоянно предъявляют претензии политического, исторического, территориального и культурного характера своим соседям. Соседям это, конечно, не нравится, и они болезненно реагируют на такие шаги. Однако, если набраться мужества и... >>>

О БАКИНСКИХ ЛИФТАХ, ПОВАЛЕНЫХ ДЕРЕВЬЯХ, ФРАНЦУЗСКИХ ШАНСОНЬЕ И АНТИЧНЫХ… ПРОСТИТУТКАХ

Говорят, что на глупость каждый имеет право. На то она и глупость, чтобы хоть раз в год доставлять удовольствие окружающим. Хорошо, когда ты сам смеешься над собственной глупостью — мол,... >>>