Серж Саргсян подписал новые законыПрезидент Армении Серж Саргсян сегодня, 16 января, подписал ряд одобренных ранее Национальным Собранием РА законов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В частности, Серж Саргсян подписал поправки в законы РА «О фондах», «О страховании и страховой деятельности», «О товарных знаках», «О профессиональных союзах», «Об обязательном страховании ответственности вытекающей из использования автотранспортных ...
Карабахский военнослужащий погиб при пока невыясненных обстоятельствах - МинобороныКарабахский военнослужащий погиб в понедельник утром, получив огнестрельное ранение, сообщает пресс-служба Минобороны Нагорно-Карабахской Республики. "Шестнадцатого января примерно в 12:35 на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированных на юго-восточном направлении, при пока невыясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы, житель Гадрутского района НКР Араик Саркисян 1995 года рождения", - ...
Президент Бако Саакян подписал указ16 января Президент Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Нагорно-Карабахской Республики, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны НКР Гарик Варданян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги".
ВС Азербайджана интенсивно нарушали режим перемирияПо оперативным данным, в ночь с 15 на 16 января по всей протяженности карабахско-азербайджанской границы ВС Азербайджана продолжили интенсивно нарушать режим перемирия, применив наряду со стрелковым оружием также 60-и и 82-миллиметровые минометы. Особенно интенсивному обстрелу подверглись боевые опорные пункты Армии обороны, дислоцированные в восточном и северо-восточном участках границы. В их направлении противник ...
Мы сделаем все, чтобы нажиться на армии стало невозможным - Виген СаргсянМинистр обороны Армении Виген Саргсян в эфире Общественного телевидения заявил о том, что по части поставок в армию есть проблемы. Однако, по его словам, за последние месяцы резко сократились случаи, когда товары, предназначенные для армейских нужд доставлялись не в полном объеме. Также министр указал на то, что цены на армейские поставки снизились, передает Sputnik Армения. "Мы сделаем все, чтобы нажиться на армии ...
Будущий президент США Дональд Трамп и его команда получили от России приглашение принять участие в организованной ею встрече по Сирии, которая должна пройти в Астане. При этом, как отмечает The... >>>
08/01/2017 Похвала глупости. Забытое место Азербайджана в истории человечества: Попытки сделать виртуальность реальностью
Власти Азербайджана постоянно предъявляют претензии политического, исторического, территориального и культурного характера своим соседям. Соседям это, конечно, не нравится, и они болезненно реагируют на такие шаги. Однако, если набраться мужества и... >>>
29/12/2016 АРМЕНИЯ-АЭС-ЭКСПЛУАТАЦИЯ-МНЕНИЕ
Гера Севикян: Реактор Армянской АЭС находится в прекрасном состоянии За период планово-предупредительного ремонта на Армянской АЭС был выполнен уникальный объем работ, которых никогда ранее не было, сообщил корреспонденту АрмИнфо заместитель... >>>
24/12/2016 ПРЕСТУПНОЕ «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
В преддверии нового, 2017 года руководство Азербайджана получило из Европы примечательный «рождественский подарок». Неправительственная организация Европейская инициатива стабильности (ESI) обнародовала на днях вторую часть своего доклада «Икорная дипломатия. Европейское... >>>
Совсем скоро 2016 год станет достоянием истории. Каково же его значение с точки зрения урегулирования карабахского конфликта? Удалось ли ОБСЕ, под эгидой которой проходит переговорный процесс, добиться подвижек? В уходящем... >>>
В настоящее время компанией «Росатом Международная сеть» ведутся переговоры о поставке мини-ГЭС в контейнере в Армению, Индонезию, Казахстан, Узбекистан, страны Латинской Америки, Африки и другие страны. Об этом говорится в... >>>
Не знаю, идет ли в мире третья мировая война или нет. Судя по событиям в Сирии, а раньше – на Украине, еще раньше – на Ближнем Востоке, то можно... >>>
Когда я служил в Советской армии, а это было, в общем-то, давно, то хлеборезами и поварами в части у нас были выходцы из Средней Азии. Однажды там, в хлеборезке,... >>>
Похвала глупости. Забытое место Азербайджана в истории человечества: Попытки сделать виртуальность реальностью
Власти Азербайджана постоянно предъявляют претензии политического, исторического, территориального и культурного характера своим соседям. Соседям это, конечно, не нравится, и они болезненно реагируют на такие шаги. Однако, если набраться мужества и... >>>
Говорят, что на глупость каждый имеет право. На то она и глупость, чтобы хоть раз в год доставлять удовольствие окружающим. Хорошо, когда ты сам смеешься над собственной глупостью — мол,... >>>