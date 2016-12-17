16/01/2017 Скончался получивший 30 декабря 2016 года тяжелое ранение  армянский военнослужащий || 16/01/2017 Турецкий грузовой самолет упал под Бишкеком || 15/01/2017 «Мы сделаем все, чтобы нажиться на армии стало невозможным» — Виген Саргсян || 14/01/2017 В ближайшие пять дней мощность антициклона не ослабнет — Гагик Суренян || 11/01/2017 Два замминистра энергетики освобождены от занимаемых должностей ||

Главное

Серж Саргсян подписал новые законы

Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 16 января, подписал ряд одобренных ранее Национальным Собранием РА законов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В частности, Серж Саргсян подписал поправки в законы РА «О фондах», «О страховании и страховой деятельности», «О товарных знаках», «О профессиональных союзах», «Об обязательном страховании ответственности вытекающей из использования автотранспортных ...

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Карабахский военнослужащий погиб при пока невыясненных обстоятельствах - Минобороны

Карабахский военнослужащий погиб в понедельник утром, получив огнестрельное ранение, сообщает пресс-служба Минобороны Нагорно-Карабахской Республики. "Шестнадцатого января примерно в 12:35 на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированных на юго-восточном направлении, при пока невыясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы, житель Гадрутского района НКР Араик Саркисян 1995 года рождения", - ...

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Президент Бако Саакян подписал указ

16 января Президент Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Нагорно-Карабахской Республики, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны НКР Гарик Варданян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги".

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ВС Азербайджана интенсивно нарушали режим перемирия

По оперативным данным, в ночь с 15 на 16 января по всей протяженности карабахско-азербайджанской границы ВС Азербайджана продолжили интенсивно нарушать режим перемирия, применив наряду со стрелковым оружием также 60-и и 82-миллиметровые минометы. Особенно интенсивному обстрелу подверглись боевые опорные пункты Армии обороны, дислоцированные в восточном и северо-восточном участках границы. В их направлении противник ...

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Мы сделаем все, чтобы нажиться на армии стало невозможным - Виген Саргсян

Министр обороны Армении Виген Саргсян в эфире Общественного телевидения заявил о том, что по части поставок в армию есть проблемы. Однако, по его словам, за последние месяцы резко сократились случаи, когда товары, предназначенные для армейских нужд доставлялись не в полном объеме. Также министр указал на то, что цены на армейские поставки снизились, передает Sputnik Армения. "Мы сделаем все, чтобы нажиться на армии ...

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НАЦИОНАЛЬНОЕ СОБРАНИЕ НКР
12/10/2015 Утверждены составы групп дружбы Национального Собрания Нагорно-Карабахской Республики
ПРАВИТЕЛЬСТВО НКР
14/06/2016 премьер-министр Республики Арцах Араик Арутюнян в Женеве встретился с группой представителей армянской общины Швейцарии,
СТАТЬИ

14/01/2017  WP: Россия пригласила Трампа на встречу по Сирии

Будущий президент США Дональд Трамп и его команда получили от России приглашение принять участие в организованной ею встрече по Сирии, которая должна пройти в Астане. При этом, как отмечает The... >>>

08/01/2017  Похвала глупости. Забытое место Азербайджана в истории человечества: Попытки сделать виртуальность реальностью

Власти Азербайджана постоянно предъявляют претензии политического, исторического, территориального и культурного характера своим соседям. Соседям это, конечно, не нравится, и они болезненно реагируют на такие шаги. Однако, если набраться мужества и... >>>

29/12/2016  АРМЕНИЯ-АЭС-ЭКСПЛУАТАЦИЯ-МНЕНИЕ

Гера Севикян: Реактор Армянской АЭС находится в прекрасном состоянии За период планово-предупредительного ремонта на Армянской АЭС был выполнен уникальный объем работ, которых никогда ранее не было, сообщил корреспонденту АрмИнфо заместитель... >>>

24/12/2016  ПРЕСТУПНОЕ «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»

  В преддверии нового, 2017 года руководство Азербайджана получило из Европы примечательный «рождественский подарок». Неправительственная организация Европейская инициатива стабильности (ESI) обнародовала на днях вторую часть своего доклада «Икорная дипломатия. Европейское... >>>

19/12/2016  ИГРА В БИСЕР, Или Сумеет ли Вена придать процессу урегулирования «второе дыхание»?

Совсем скоро 2016 год станет достоянием истории. Каково же его значение с точки зрения урегулирования карабахского конфликта? Удалось ли ОБСЕ, под эгидой которой проходит переговорный процесс, добиться подвижек? В уходящем... >>>

15/12/2016  ГК «РОСАТОМ» ВЕДЕТ ПЕРЕГОВОРЫ О ПОСТАВКЕ МИНИ-ГЭС В КОНТЕЙНЕРЕ В АРМЕНИЮ

В настоящее время компанией «Росатом Международная сеть» ведутся переговоры о поставке мини-ГЭС в контейнере в Армению, Индонезию, Казахстан, Узбекистан, страны Латинской Америки, Африки и другие страны. Об этом говорится в... >>>

Тема

Война и ее хозяева

  Не знаю, идет ли в мире третья мировая война или нет. Судя по событиям в Сирии, а раньше – на Украине, еще раньше – на Ближнем Востоке, то можно... >>>

Хлеборезка и окопы

  Когда я служил в Советской армии, а это было, в общем-то, давно, то хлеборезами и поварами в части у нас были выходцы из Средней Азии. Однажды там, в хлеборезке,... >>>

Похвала глупости

Похвала глупости. Забытое место Азербайджана в истории человечества: Попытки сделать виртуальность реальностью

Власти Азербайджана постоянно предъявляют претензии политического, исторического, территориального и культурного характера своим соседям. Соседям это, конечно, не нравится, и они болезненно реагируют на такие шаги. Однако, если набраться мужества и... >>>

О БАКИНСКИХ ЛИФТАХ, ПОВАЛЕНЫХ ДЕРЕВЬЯХ, ФРАНЦУЗСКИХ ШАНСОНЬЕ И АНТИЧНЫХ… ПРОСТИТУТКАХ

Говорят, что на глупость каждый имеет право. На то она и глупость, чтобы хоть раз в год доставлять удовольствие окружающим. Хорошо, когда ты сам смеешься над собственной глупостью — мол,... >>>