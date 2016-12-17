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Серж Саргсян подписал новые законы Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 16 января, подписал ряд одобренных ранее Национальным Собранием РА законов. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В частности, Серж Саргсян подписал поправки в законы РА «О фондах», «О страховании и страховой деятельности», «О товарных знаках», «О профессиональных союзах», «Об обязательном страховании ответственности вытекающей из использования автотранспортных ... >>>

Карабахский военнослужащий погиб при пока невыясненных обстоятельствах - Минобороны Карабахский военнослужащий погиб в понедельник утром, получив огнестрельное ранение, сообщает пресс-служба Минобороны Нагорно-Карабахской Республики. "Шестнадцатого января примерно в 12:35 на оборонительном участке одной из воинских частей, дислоцированных на юго-восточном направлении, при пока невыясненных обстоятельствах смертельное огнестрельное ранение получил военнослужащий контрактной службы, житель Гадрутского района НКР Араик Саркисян 1995 года рождения", - ... >>>

Президент Бако Саакян подписал указ 16 января Президент Бако Саакян подписал указ, согласно которому за мужество, проявленное при защите государственной границы Нагорно-Карабахской Республики, военнослужащий N-ской воинской части Армии обороны НКР Гарик Варданян посмертно награжден медалью "За боевые заслуги". >>>

ВС Азербайджана интенсивно нарушали режим перемирия По оперативным данным, в ночь с 15 на 16 января по всей протяженности карабахско-азербайджанской границы ВС Азербайджана продолжили интенсивно нарушать режим перемирия, применив наряду со стрелковым оружием также 60-и и 82-миллиметровые минометы. Особенно интенсивному обстрелу подверглись боевые опорные пункты Армии обороны, дислоцированные в восточном и северо-восточном участках границы. В их направлении противник ... >>>