Ответ Армении на азербайджанские провокации и впредь будет несоразмерным – МинобороныМинистр обороны Армении Виген Саркисян заявил, что ответ армянской стороны на азербайджанские провокации будет и впредь несоразмерным. Рано утром 29 декабря азербайджанские вооруженные силы предприняли попытку диверсионной вылазки в направлении армянских позиций близ села Чинари Тавушской области. В ходе боестолкновений погибли трое армянских военнослужащих. Потери азербайджанских ВС за два дня, в ...
Карен Карапетян по случаю праздников посетил один из боевых опорных пунктовПремьер-министр Армении Карен Карапетян по случаю праздников Нового года и Святого Рождества посетил один из боевых опорных пунктов N-ской воинской части министерства обороны РА. Об этом сообщает пресс-служба армянского правительства. Премьер Армении ознакомился с социально-бытовыми условиями военнослужащих, за чаем побеседовал с ними об интересующих их вопросах. Карен Карапетян поздравил военнослужащих Армянской ...
Арцрун Ованнисян: Азербайджан потерял еще одного солдата"Вооруженные силы Азербайджана потеряли еще одного солдата", - написал на своей странице в социальной сети Facebook пресс-секретарь министра обороны Армении Арцрун Ованнисян. Напомним, ранее Ованнисян сообщил, что жертвами противника за 2 дня стали свыше 10 азербайджанских военнослужащих. "Как всегда, Азербайджан скрывает от собственной общественности провалы своих авантюристских, не имеющих даже стратегического значения действий. Более чем ...
Армянские подразделения провели карательную операциюАрмянские подразделения в ночь на пятницу провели карательную операции, в результате которой Азербайджан потерял еще четырех солдат, написал на своей странице в соцсети Facebook пресс-секретарь армянского оборонного ведомства Арцрун Ованнисян. "Этой ночью последовало логическое продолжение вчерашней азербайджанской провокации: армянские подразделения осуществили карательные действия, в результате чего потери противника составили еще четыре ...
Президент Армении посетил пантеон «Ераблур»Президент Армении Серж Саргсян сегодня, 30 декабря, с Католикосом Всех Армян Гарегином II и в сопровождении высшего руководства республики посетил воинский пантеон «Ераблур». Об этом сообщает пресс-служба главы армянского государства. Президент воздал дань уважения памяти сынов армянского народа, пожертвовавших жизнью во имя независимости Отечества.
29/12/2016 АРМЕНИЯ-АЭС-ЭКСПЛУАТАЦИЯ-МНЕНИЕ
Гера Севикян: Реактор Армянской АЭС находится в прекрасном состоянии За период планово-предупредительного ремонта на Армянской АЭС был выполнен уникальный объем работ, которых никогда ранее не было, сообщил корреспонденту АрмИнфо заместитель... >>>
24/12/2016 ПРЕСТУПНОЕ «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ»
В преддверии нового, 2017 года руководство Азербайджана получило из Европы примечательный «рождественский подарок». Неправительственная организация Европейская инициатива стабильности (ESI) обнародовала на днях вторую часть своего доклада «Икорная дипломатия. Европейское... >>>
Совсем скоро 2016 год станет достоянием истории. Каково же его значение с точки зрения урегулирования карабахского конфликта? Удалось ли ОБСЕ, под эгидой которой проходит переговорный процесс, добиться подвижек? В уходящем... >>>
В настоящее время компанией «Росатом Международная сеть» ведутся переговоры о поставке мини-ГЭС в контейнере в Армению, Индонезию, Казахстан, Узбекистан, страны Латинской Америки, Африки и другие страны. Об этом говорится в... >>>
Группа экспертов по ядерной безопасности Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) завершила оценку долгосрочной эксплуатационной безопасности на Армянской атомной электростанции (ААЭС), сообщает в среду агентство "Новости Армении" со ссылкой на... >>>
Окопы, находящие неподалеку от покинутого села Талиш, напоминают о Первой мировой войне. Об этом пишет в своей статье, опубликованной в The New York Times, известный американский писатель и публицист армянского... >>>
Не знаю, идет ли в мире третья мировая война или нет. Судя по событиям в Сирии, а раньше – на Украине, еще раньше – на Ближнем Востоке, то можно... >>>
Когда я служил в Советской армии, а это было, в общем-то, давно, то хлеборезами и поварами в части у нас были выходцы из Средней Азии. Однажды там, в хлеборезке,... >>>
Говорят, что на глупость каждый имеет право. На то она и глупость, чтобы хоть раз в год доставлять удовольствие окружающим. Хорошо, когда ты сам смеешься над собственной глупостью — мол,... >>>
Премьер-министр Овик Абрамян провел во вторник телефонную беседу с первым вице-президентом Ирана Эсхадом Джангири, сообщает пресс-служба армянского правительства. В ходе телефонной беседы Абрамян обратился к Джангири с вопросом об увеличении... >>>