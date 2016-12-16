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Премьер-министр Армении Карен Карапетян принял послов Ирана и Туркменистана в Республике Армения Как сообщает пресс-служба армянского правительства, премьер-министр, приветствуя гостей, отметил, что высокий уровень политических отношений Армении с Ираном и Туркменистаном позволяет еще больше укреплять двусторонние экономические связи, а также развивать экономическое сотрудничество в трехстороннем формате. «Мы заинтересованы в том, чтобы развивать трехстороннее экономическое взаимодействие Армения-Иран-Туркменистан. У нас есть возможность повысить уровень роста ... >>>

Азербайджанские ВС ночью стреляли по карабахским позициям около 30 раз - Минобороны НКР В ночь на 9 января на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил противник нарушил режим прекращения огня около 30 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР. По данным ведомства, азербайджанские ВС произвели в сторону армянских позиций более 420 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. "Передовые подразделения Армии обороны контролируют оперативно-боевую ситуацию и продолжают осуществлять надежную ... >>>

Обстановка на карабахско-азербайджанской границе По оперативным данным, в ночь с 7 на 8 января на различных направлениях карабахско-азербайджанской границы зарегистрировано около 50 нарушений ВС Азербайджана режима прекращения огня, сообщает пресс-служба минобороны НКР. Противник из стрелкового оружия различного калибра произвел в направлении армянских позиций около 650 выстрелов. Передовые подразделения Армии обороны НКР воздержались от ответных действий и продолжают уверенно нести боевое дежурство. >>>

Азербайджан за ночь нарушил перемирие около 50 раз – Минобороны НКР В ночь на 7-е января на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск ВС Азербайджана нарушили режим прекращения огня около 50 раз, сообщает пресс-служба Министерства обороны Нагорно-Карабахской Республики. За указанный период противник из стрелкового оружия различных калибров произвел по армянским позициям более 450 выстрелов. “Передовые подразделения Армии обороны НКР отвечали на провокационные действия ... >>>