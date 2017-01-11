На линии соприкосновения ночью было сравнительно спокойно - Минобороны НКРСитуация в ночь на 26-е января на линии соприкосновения карабахских и азербайджанских войск была спокойной, сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР. Противник нарушил режим прекращения огня в целом 8 раз, произведя по армянским позициям около 60 выстрелов из стрелкового оружия различных калибров. “Передовые подразделения Армии обороны НКР, не прибегая к ответным действиям, уверенно выполняли ...
Президент РА присутствовал на Инвестиционном форуме по солнечной энергетикеПрезидент Серж Саргсян сегодня в столичном бизнес-центре "Элит плаза" присутствовал на церемонии открытия Инвестиционного форума по солнечной энергетике, который проводится в рамках "Недели энергетики 2017", организованной Фондом возобновляемой энергетики и энергосбережения Армении и Центром выставочных проектов "Экспомедиа", сообщает пресс-служба главы армянского государства. Президент Республики на форуме выступил с приветственным словом. Форум призван ...
Бако Саакян провел первое в 2017 году заседание правительства Республики АрцахДе-факто. 25 января под председательством Президента Бако Саакяна состоялось первое в 2017-ом году заседание правительства Республики Арцах. В своем выступлении Президент Саакян коснулся социально-экономических показателей 2016-го года, осуществленных работ, достижений и задач. Президент подчеркнул, что минувший год был достаточно сложным и тяжелым для республики, народа и экономики, ...
Премьер-министры Армении и России выступили с заявлениямиПремьер-министры Карен Карапетян и Дмитрий Медведев выступили с заявлениями по итогам переговоров для представителей средств массовой информации, сообщает пресс-служба правительства РА. Ниже представлен полный текст заявлений премьер-министров Армении и России. Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев: Уважаемый Карен Вильгельмович, Уважаемые представители средств массовой информации, Коллеги, Переговоры, как и всегда с нашими армянскими друзьями, были конструктивными, насыщенными и ...
Противник нарушил режим прекращения огня около 15-ти разВ ночь на 25 января на линии соприкосновения карабахско-азербайджанских сил за исключением направления Мартуни ситуация была сравнительно спокойной, сообщает пресс-служба Министерства обороны НКР. В указанный период противник нарушил режим прекращения огня около 15-ти раз, произведя в сторону армянских позиций более 140 выстрелов из стрелкового оружия различного калибра. В восточном направлении азербайджанские ВС ...
8 января 2017 года был опубликован материал «Забытое место Азербайджана в истории человечества», где представлен ряд аспектов, касающихся места Азербайджана в истории человечества. Отметим, что ввиду целенаправленной деятельности антиазербайджанских... >>>
Мы уже писали о том, что 17 января министр иностранных дел России Сергей Лавров на своей пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос азербайджанского журналиста относительно позиции Кремля в случае военных... >>>
23/01/2017 Почему Трамп должен признать Геноцид армян
Популярное издание American Thinker опубликовало статью американиста, колумниста журналов «Forbes», «The National Interest» и «Россия в глобальной политике» Арега Галстяна, в которой он указывает причины, почему президент США Дональд Трамп... >>>
Известный исследователь геноцидов Яир Орон выступит в Милане с лекцией, посвященной теме предупреждения геноцидов. Итальянский писатель армянского происхождения Пьетро Кучукян рассказывает о деятельности Орона и о его книге «Спасители и... >>>
Будущий президент США Дональд Трамп и его команда получили от России приглашение принять участие в организованной ею встрече по Сирии, которая должна пройти в Астане. При этом, как отмечает The... >>>
08/01/2017 Похвала глупости. Забытое место Азербайджана в истории человечества: Попытки сделать виртуальность реальностью
Власти Азербайджана постоянно предъявляют претензии политического, исторического, территориального и культурного характера своим соседям. Соседям это, конечно, не нравится, и они болезненно реагируют на такие шаги. Однако, если набраться мужества и... >>>
Не знаю, идет ли в мире третья мировая война или нет. Судя по событиям в Сирии, а раньше – на Украине, еще раньше – на Ближнем Востоке, то можно... >>>
Когда я служил в Советской армии, а это было, в общем-то, давно, то хлеборезами и поварами в части у нас были выходцы из Средней Азии. Однажды там, в хлеборезке,... >>>
Похвала глупости. Забытое место Азербайджана в истории человечества: Попытки сделать виртуальность реальностью
Власти Азербайджана постоянно предъявляют претензии политического, исторического, территориального и культурного характера своим соседям. Соседям это, конечно, не нравится, и они болезненно реагируют на такие шаги. Однако, если набраться мужества и... >>>
Говорят, что на глупость каждый имеет право. На то она и глупость, чтобы хоть раз в год доставлять удовольствие окружающим. Хорошо, когда ты сам смеешься над собственной глупостью — мол,... >>>